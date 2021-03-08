استدعاء رزاق سيسيه للمنتخب الايفوارى





أرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم كتاباً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى يطلب خلاله استدعاءاللاعب رزاق سيسيه للمنتخب الايفوارى للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون .





ومن المنتظر يشارك الإيفوارى سيسيه مع منتخب بلاده فى مبارتين الاولى أمام منتخب النيجر يوم 26 مارس والثانية أمام منتخب أثيوبيا يوم 30 مارس .





وتألق سيسية مع الإتحاد السكندرى بشكل لافت للنظر وسجل 6 أهداف خلال الدورى الحالى .



