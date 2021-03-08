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استدعاء رزاق سيسيه للمنتخب الايفوارى

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم كتاباً رسمياً  إلى نادى الاتحاد السكندرى يطلب خلاله استدعاءاللاعب  رزاق سيسيه للمنتخب الايفوارى للمشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون . 

ومن المنتظر يشارك الإيفوارى سيسيه مع منتخب بلاده فى مبارتين الاولى أمام منتخب النيجر يوم 26 مارس والثانية أمام منتخب أثيوبيا يوم 30 مارس . 

وتألق سيسية  مع الإتحاد السكندرى بشكل لافت للنظر وسجل 6 أهداف خلال الدورى الحالى .

ويذكر أن اللاعب انضم للاتحاد السكندرى من الزمالك على سبيل الإعارة فى يناير 2018 وتجددت الاعارة بصورة موسمية حتى الآن.

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كوت دبفوار رزاق سيسيه الزمالك الاتحاد

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