بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز النائب إبراهيم حجازي برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب شريف الجابري، وأحمد دياب بمقعدى الوكالة، بينما فاز النائب فؤاد القاضي بأمانة السر.



وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.



وتختص اللجنة بما يأتي:



- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.



- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.



- الهيئات الرياضية والشبابية.



- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.



- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعب الرياضية.



- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.



وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.