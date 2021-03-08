كل ما تود معرفته عن اليوم العالمي للمرأة وسر الاحتفال به





تصدر اليوم العالمي للمرأة تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين، حيث تحل الذكرى السنوية للاحتفال به، ليتساءل الكثيرون عن سبب التسمية وإحساء تلك الذكرى.





اليوم العالمي للمرأة





ونرصد في السطور التالية عبر موقعكم "بوابة الفجر" كل ما تودون معرفته عن اليوم العالمي للمرأة وأسباب الاحتفال به والتسمية.





احتفال اليوم العالمي للمرأة





يعود احتفال اليوم العالمي للمرأة لأكثر من 100 عام في يوم 8 مارس، وهو أوى الاحتفالات بهذا اليوم، والذي أحيته أمريكا وكان يسمى باليوم القومي للمرأة وهو أول تسمية له.





اليوم العالمي للمرأة وسبب التسمية





ويوافق اليوم العالمي للمرأة اليوزم 8 مارس وهو موعد إحياء تلك الاحتفالات الداعية إلى المساواة بين الجنسين، وتوفير الفرص المتكافئة دون تمييز.





هدف اليوم العالمي للمرأة





كما يهدف اليوم العالمي للمرأة إلى القضاء على العنف تجاه المرأة بكافة أشكاله وتسليط الضوء الأضواء على إنجازات العنصر النسائي في مختلف المجالات.





قصة اليوم العالمي للمرأة





وبدأت قصة اليوم العالمي للمرأة في 1908 حينما اشتعلت مظاهرة حاشدة قوامها أكثر من 15 ألف امرأة تعملن بمصنع الملابس بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجًا على ظروف العمل التي كان يغلب عليها طابع القسوة نظرًا لطول ساعات العمل وضعف الأجور.





اليوم العالمي للمرأة والاحتفال الأول به





وظهر اليوم العالمي للمرأة والاحتفال به على أرض الواقع في عام 1909، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي، الاتحتفال الرسمي بهذا اليوم والذي سمي باليوم القومي للمرأة يمناً بالذكرى السنوية لخروج السيدات.





روايات اليوم العالمي للمرأة





وتوجد روايتان عن اليوم العالمي للمرأة والاحتفال به، الأولى ترجح أنه تم الاحتفال به لأول مرة عام 1907، بينما ترجح الثانية أن الاحتفال الأول كان عام 1909، عن طريق الحزب الاشتراكي الأمريكي.





اليوم العالمي للمرأة فكرة سيدة أمريكية





واقترحت سيدة أمريكية تسمى كلارا زيتكن تحويل اليوم القومي للمرأة إلى اليوم العالمي للمرأة، وطرحت الفكرة من خلال مؤتمر دولي تم إقامته في الدنمارك بمدينة كوبنهاجن.





الموفقة على احتفال اليوم العالمي للمرأة





وضم المؤتمر الذي قدم فيه اقتراح اليوم العالمي للمرأة حوالي مائة سيدة من دول مختلفة حول العالم، وتمت الموافقة على تحويله من يوم قومي إلى يوم العالمي للمرأة، وتم الاحتفال به في عدة دول آنذاك.



