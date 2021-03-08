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مجلس الحاصلات الزراعية يوقع اتفاقية مع نقابة المواد الغذائية الأردنية

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
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 وقع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري اتفاقية تعاون مع النقابة العامة تجار المواد الغذائية الأردنية، بهدف تعزيز العلاقات بين المصدرين والمستوردين للمواد الغذائية في البلدين.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها بالعاصمة المصرية، مدير عام النقابة زهير حرب والمدير التنفيذي للمجلس هاني حسين، الى تبادل المعلومات حول الاستيراد والتصدير والاستثمار التي تخص قطاع الحاصلات الزراعية في البلدين.

وحسب بيان صحفي، للنقابة اليوم الاثنين، تهدف الاتفاقية كذلك الى تطوير الخدمات للمصدر المصري والمستورد الأردني وإمكانية إيجاد فرص تجارية، الى جانب التعاون بمختلف الفعاليات التجارية التي ينفذها احد الطرفين.
وتتيح الاتفاقية إمكانية تشكيل وفود تجارية بين الطرفين، وضمان تسهيل اللقاءات الثنائية بين المستوردين والمصدرين ورعايتها والتعميم على اعضاء النقابة والمجلس في حال إيجاد فرص تجارية متبادلة.
وبموجب الاتفاقية سيكون مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالمملكة، طرفا بالمراسلات بين النقابة والمجلس.

يذكر ان النقابة العامة لتجار المواد الغذائية تأسست عام 1973، وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.

وتأسس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المصري، عام 1997، ويعمل على زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بالاسواق العالمية وتنمية المنتجين تكنولوجيا وعلميا.

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التمثيل التجاري المصري

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