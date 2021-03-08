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في اليوم العالمي للمرأة.. أبو شقة: عهد "السيسي" شهد زيادة في عدد الوزيرات والنائبات

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - عبداللطيف هيبة
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية حققت الكثير من المكاسب، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي أنصفت المرأة، ونظرت إلى أهمية تمكينها ومساعدتها في الحصول على حقوقها باعتبارها شريكة للرجل في النهوض بالمجتمع والأخذ به نحو التقدم والرقى، في عالم لا يعرف إلا الدول القوية التي تستفيد من كل عنصر بشرى فيها، وتعمل على تقويته من أجل أن يكون لبنة تضيف إلى المجتمع وتساعد في إبرازه بين المجتمعات الأخرى.

وأشار «أبو شقة» في تصريحات له، اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى دفعة قوية للمرأة المصرية، وأكد في الكثير من أحاديثه أهمية مشاركة المرأة في بناء المجتمع ووضعها في المكانة اللائقة بها، ولذلك حرص على إسناد المهام القيادية للعديد من النساء، فزاد عدد الوزيرات في الحكومة المصرية، وتولى عدد منهن وزارات مهمة وذات ثقل في الدولة، إيمانًا منه بقدرات المرأة، وأنها لا تقل عن الرجل في القيادة.

وأضاف «أبو شقة» أن عهد الرئيس السيسي شهد ازدهارًا للمرأة في العديد من المجالات، واهتم الرئيس اهتمامًا شديدًا بإبراز صورة النساء الناجحات والمكافحات، وهو ما نراه في العديد من اللقاءات التي يظهر فيها تقدير الرئيس للمرأة.

وأوضح «أبو شقة» أن عهد الرئيس السيسي شهد زيادة واضحة في عدد النائبات في البرلمان، وظهر هذا بكثافة غير معهودة في العقود السابقة، وشهد البرلمان زيادة في عضوية النائبات، بما يمثل أضعاف ما كان موجودًا في العقود السابقة، حيث أوجب التعديل الدستوري 2019 أن تمثل المرأة في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل.

وانتهز «أبو شقة» فرصة اليوم العالمي للمرأة ووجه تحية تقدير وإجلال وتبجيل للمرأة المصرية لدورها الوطني والأسري الذي هو محل تقدير وإعجاب واحترام من الجميع.

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