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نجم الأهلي يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، اللاعب الفائز بلقب أفضل لاعب فى الجولة الأخيرة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا.

ونشر الاتحاد الإفريقى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "أداء مميز من محمد مجدى أفشة أمام فيتا كلوب، استحق عليه لقب لاعب الأسبوع للجولة الثالثة من دورى أبطال إفريقيا". 

وشارك محمد مجدى أفشة فى تعادل الأهلى أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولى، فى الجولة الثالثة من مجموعات دورى الأبطال.

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