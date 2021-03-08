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العثور على جثة بترعة الجيزاوية في البدرشين

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة منذ قليل، على جثة طافية، بترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة الجيزاوية، بنطاق المركز.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد جمال معاون مباحث المركز، وجار انتشال الجثة، للتوصل إلى هوية صاحبها، ومعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

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