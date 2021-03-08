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إبراهيموفيتش يحسم ملف استمراره مع ميلان لموسم إضافي

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، عن إمكانية بقاؤه مع العملاق الإيطالي لموسم آخر.

وقال زلاتان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "راي سبورت": "أنا زلاتان، أشعر بالمسؤولية وبأنني قائد، هذا الفريق هو الوحيد الذي جعلني أشعر بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون مرشدًا".

وتابع  "أردت أن أكون مع الفريق في فيرونا رغم الإصابة، شعرت بذلك من داخلي، عندما أقضي يومًا بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائي".

وأضاف فيمت يتعلق باستمراره: "لا أعرف، فلنرى ما سيحدث، الأمر في يد باولو مالديني، إذا أراد ذلك فأنا مستعد، والموسم ما زال طويلاً، وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".


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