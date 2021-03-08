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في اليوم العالمي للمرأة.. "العسومي" يُشيد بدور المرأة العربية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به في الثامن من مارس من كل عام، والذي يعكس تقدير واحترام العالم أجمع للإنجازات والتضحيات الكبيرة التي تقدمها المرأة في جميع المجالات، أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها المرأة العربية وإسهاماتها النوعية على كافة المستويات، حتى أصبحت شريكاً أساسياً للرجل في مسيرة البناء والتنمية.

 

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اختيار هيئة الأمم المتحدة شعار"المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساو" ليكون موضوع الاحتفال لهذا العام 2021م، يعكس التحديات الصعبة والكثيرة التي مرت بها المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص للحصول على كامل حقوقها ووصولها لأعلى المناصب القيادية، مشيداً بمثابرتها وصمودها وإصرارها على مواجهة هذه التحديات كافة حتى تحظى بالمكانة اللائقة بها وبقدراتها في المجتمع، مؤكداً أن إمكانات وقدرات المرأة العربية أهَّلتها لاقتحام جميع مجالات العمل بكفاءة واقتدار، فضلاً عن تبوأها مختلف المناصب القيادية على المستويات الوطنية والعربية والدولية.

 

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يأتي في وقت تقدم فيه المرأة تضحيات مخلصة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها غير المسبوقة، مشدداً على أن المرأة العربية تأتي في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة بالتزامن مع تحملها أعباءً اقتصادية واجتماعية وأسرية أخرى، وهو ما جعل المرأة العربية عماد الأسرة ومحور الارتكاز الرئيسي لنهضة المجتمعات العربية والدولية وتقدمها في مختلف المجالات.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن تمكين المرأة العربية ودعم مشاركتها الفعّالة في بناء مجتمعها، يأتي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة، مضيفاً أنه ستكون هناك مبادرات عديدة لدعم المرأة العربية والنهوض بأوضاعها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وضمان وحماية جميع حقوقها، تقديراً لحجم وعِظَم المسئولية الكبيرة التي تتحملها والجهود النوعية التي تقوم بها.

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