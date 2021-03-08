إنشاء 3 محالج جديدة.. كيف تنهض الدولة المصرية بصناعة الغزل والنسيج؟

يحظى قطاع الغزل والنسيج باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التى تسعى للنهوض بتلك الصناعة المهمة والحيوية، بداية من زراعة القطن، وانتهاء بمصانع الغزل والنسيج.



ودائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على النهوض بقطاع الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، وإلى مكانته التى طالما تبوأها بين نظرائه فى مختلف دول العالم، حتى حاز لقب "الذهب الأبيض".



وعلى خطى الرئيس السيسى، تسير الحكومة لإنعاش قطاع الغزل والنسيج، ومنح الذهب الأبيض قبلة الحياة، من خلال تطوير محالج الأقطان، ومصانع الغزل والنسيج، وقبل ذلك استغلال جميع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لإنعاش زراعة القطن المصرى، الذى يتميز بجودته عن جميع أقطان العالم، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ خطة لتطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج.



وتابع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام مستجدات موقف إنشاء 3 محالج قطن مطورة في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أحدث خطوات الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، من خلال إنشاء وتطوير المحالج:



- تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ3 محالج تقع فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة.



- من المقرر وصول الماكينات الحديثة من الهند وبدء التركيب نهاية شهر مارس الحالى.



- يتم التشغيل التجريبى فى شهر مايو المقبل.



- بلغت قيمة الماكينات نحو 7 ملايين دولار فى المحالج الثلاثة.



- تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان فى الساعة.



- يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع.



جدير بالذكر، أن خطة التطوير تتضمن إنشاء 7 محالج مطورة، كان أولها فى الفيوم، وفى المرحلة الثانية 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، والثلاثة الأخرى نهاية العام الحالى.



وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا فى مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوى، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر).



كما تم إدخال جهاز إلكترونى حديث فى المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.



توجيهات رئاسية



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع، مع كل من: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



تناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التى ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطنى.



كما شهد الاجتماع استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خصوصا وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية فى الأسواق الدولية.



كما تم عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالى ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة فى توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.