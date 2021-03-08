تعرف على موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي









قرر مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي إيقاف محمود كهربا، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بناءا على توصية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





عدد المباريات التي يغيب عنها كهربا مع الأهلي





وجاء قرار الأهلي بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا، بناءا على توصية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث تم إبعاده عن المباريات لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه.





من جانبه نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي قرار الجهاز الفني بفريق النادي الأهلي بتغريم محمود كهربا مائتي ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات بسبب عدم إلتزامه.





ومن المقرر أن يغيب محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن 4 مباريات خلال شهر قادم، بواقع 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا ومباراة بالدوري الممتاز.





وغاب كهربا عن مباراة فريقه الأولى ضد وفيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل 202 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





كما سيغيب كهربا عن مباراة الأحمر أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز المقرر لها العاشر من مارس الجاري.





ويستمر غياب كهربا عن مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في الكونغو في السادس عشر من مارس الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وسيعود كهربا إلى خوض المباريات بداية من مباراة المريخ السوادني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا لكرة القدم.

وأخيرا يغيب محمود كهربا جناح الأهلي أمام المريخ بالسودان بالجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال في الثاني من شهر إبريل المقبل.



