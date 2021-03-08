ننشر موعد الكشف عن سلسلة هواتف "OnePlus 9"

أعلنت شركة ون بلس بشكل رسمي موعد اكشف عن عن سلسلة هواتف OnePlus 9، وقالت الشركة إنه يستم الكشف عن الهواتف في يوم 23 مارس الجاري.





وقد نشر رئيس الشركة بيتي في وقت سابق صورة حول حدث خاص في 8 مارس، وعلى ما يبدو أن الحدث كان للإعلان عن موعد الكشف عن سلسلة OnePlus 9 والحديث عن بعض المزايا المنتظر وصولها معها وخاصة تعاون ون بلس مع شركة تطوير الكاميرات السويدية الشهيرة هاسلبلاد لتطوير كاميرا نسخة برو للتأكيد على التسريبات السابقة حول الشراكة.



