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ننشر موعد الكشف عن سلسلة هواتف "OnePlus 9"

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة ون بلس بشكل رسمي موعد اكشف عن عن سلسلة هواتف OnePlus 9، وقالت الشركة إنه يستم الكشف عن الهواتف في يوم 23 مارس الجاري.

وقد نشر رئيس الشركة بيتي في وقت سابق صورة حول حدث خاص في 8 مارس، وعلى ما يبدو أن الحدث كان للإعلان عن موعد الكشف عن سلسلة OnePlus 9 والحديث عن بعض المزايا المنتظر وصولها معها وخاصة تعاون ون بلس مع شركة تطوير الكاميرات السويدية الشهيرة هاسلبلاد لتطوير كاميرا نسخة برو للتأكيد على التسريبات السابقة حول الشراكة.

كما قررت الشركات الأخرى الاستغناء عن الشاحن في علب الهواتف، فإن ون بلس أكدت عبر رئيسها على منتديات الشركة قدوم هواتفها مع شواحن داخل العلب.

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