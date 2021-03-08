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بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا ابراهيم
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شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز النائب عبدالسلام الجبلي برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب عمرو نبيل أبو السعود، ومحمد السباعي بمقعدى الوكالة، بينما فاز النائب جمال أبو الفتوح بأمانة السر.

وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.

وتختص اللجنة بما يأتى:

- الإنتاج الزراعى.

- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية.

- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

- الأمن الغذائى والأمن المائى.

- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

- الثروة السمكية وتنميتها.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

- تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

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مجلس الشيوخ لجنه الزراعه بمجلس الشيوخ اللجان النوعيه اختصاصات لجنه الزراعه

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