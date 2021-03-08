الجزيرة يقتنص تعادل مثير مع بلدية المحلة في مؤجلات المظاليم

دخل رمضان السيد المدير الفني للبلدية المباراة بتشكيل مكون من: مؤمن جابر، ومحمد سعيد، وأحمد ربيع ، وحسام حسن، و عصام الفيومي، و رجب العربي، وأحمد طيطا ، ومحمود القط، و محمد يحيي،وعمار شرف الدين، وكريم اشرف.



بينما دفه كرم جابر المدير الفني للجزيرة في المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف، وحامد حمدان، وحسام خليل، وإسماعيل بدر، وأحمد فايز،وأحمد عبد العال، وإسلام صبري،وأحمد سمير، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد السيسي، ومحمد نور



ترتيب المجموعة الثالثة



تعادل فريق بلدية المحلة على ملعبه مع نظيرة فريق الجزيرة المطروحي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين والذي كان مؤجلاً من الأسبوع الـ 10 للموسم الحالي.شهد الشوط الأول تقدم الفريق المحلاوي بهدف لعمار شرف الدين في الدقيقة 9 ، وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 15 هدف التعادل لفريق الجزيرة عن طريق اللاعب محمد نور هدّاف الجزيرة من إنفراد بالحارس.بذلك النتيجة يصل رصيد البلدية إلى 28 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع الحرس ، كما رفع الجزيرة رصيدة إلى 15 نقطة بالمركز الثالث عشرأدار اللقاء تحكيمياً الثلاثي صبري ابراهيم وعبد الحميد سليمان ومحمود السيد .1-فاركو 30 نقطة2- الحرس 28 نقطة3- البلدية 28 نقطة4- الأوليمبى 26 نقطة5- أبو قير 24 نقطة6- مالية كفر الزيات 20 نقطة7- الرجاء 20 نقطة8- كفر الشيخ 18 نقطة9- دكرنس 17 نقطة10- المنصورة 17 نقطة11- دمنهور 16 نقطة12- سبورتنج 16 نقطة13- الجزيرة 15 نقطة14- الحمام 14 نقطة15- بيلا 11 نقطة16- بنى عبيد 9 نقاط