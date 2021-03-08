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الجزيرة يقتنص تعادل مثير مع بلدية المحلة في مؤجلات المظاليم
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:11 م
رأفت أمين وأحمد تيتو
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تعادل فريق بلدية المحلة على ملعبه مع نظيرة فريق الجزيرة المطروحي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين والذي كان مؤجلاً من الأسبوع الـ 10 للموسم الحالي.
بذلك النتيجة يصل رصيد البلدية إلى 28 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع الحرس ، كما رفع الجزيرة رصيدة إلى 15 نقطة بالمركز الثالث عشر
أدار اللقاء تحكيمياً الثلاثي صبري ابراهيم وعبد الحميد سليمان ومحمود السيد .
ترتيب المجموعة الثالثة
1-فاركو 30 نقطة
2- الحرس 28 نقطة
3- البلدية 28 نقطة
4- الأوليمبى 26 نقطة
5- أبو قير 24 نقطة
6- مالية كفر الزيات 20 نقطة
7- الرجاء 20 نقطة
8- كفر الشيخ 18 نقطة
9- دكرنس 17 نقطة
10- المنصورة 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 16 نقطة
13- الجزيرة 15 نقطة
14- الحمام 14 نقطة
15- بيلا 11 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط
دخل رمضان السيد المدير الفني للبلدية المباراة بتشكيل مكون من: مؤمن جابر، ومحمد سعيد، وأحمد ربيع ، وحسام حسن، و عصام الفيومي، و رجب العربي، وأحمد طيطا ، ومحمود القط، و محمد يحيي،وعمار شرف الدين، وكريم اشرف.
شهد الشوط الأول تقدم الفريق المحلاوي بهدف لعمار شرف الدين في الدقيقة 9 ، وفي الشوط الثاني شهدت الدقيقة 15 هدف التعادل لفريق الجزيرة عن طريق اللاعب محمد نور هدّاف الجزيرة من إنفراد بالحارس.
بينما دفه كرم جابر المدير الفني للجزيرة في المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف، وحامد حمدان، وحسام خليل، وإسماعيل بدر، وأحمد فايز،وأحمد عبد العال، وإسلام صبري،وأحمد سمير، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد السيسي، ومحمد نور
بذلك النتيجة يصل رصيد البلدية إلى 28 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع الحرس ، كما رفع الجزيرة رصيدة إلى 15 نقطة بالمركز الثالث عشر
أدار اللقاء تحكيمياً الثلاثي صبري ابراهيم وعبد الحميد سليمان ومحمود السيد .
ترتيب المجموعة الثالثة
1-فاركو 30 نقطة
2- الحرس 28 نقطة
3- البلدية 28 نقطة
4- الأوليمبى 26 نقطة
5- أبو قير 24 نقطة
6- مالية كفر الزيات 20 نقطة
7- الرجاء 20 نقطة
8- كفر الشيخ 18 نقطة
9- دكرنس 17 نقطة
10- المنصورة 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 16 نقطة
13- الجزيرة 15 نقطة
14- الحمام 14 نقطة
15- بيلا 11 نقطة
16- بنى عبيد 9 نقاط
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