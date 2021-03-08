المرصد السوري يكشف جرائم أردوغان ونهبه لحقول الزيتون بعفرين





استولت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في شمال سوريا على مساحات واسعة من حقول الزيتون في ريف عفرين شمال غربي حلب، وفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي قدر حقول الزيتون التي جرى الاستيلاء عليها بنحو 60 حقلًا، وتعود ملكيتها للأهالي السوريين المهجرين من عفرين بعد العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون".









وأشار المرصد إلى أن نهب ثروات الشمال السوري من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، بات مشهدًا يوميًا يتكرر بعد سيطرة تلك الميليشيات على مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.









كما أشار المرصد إلى قيام فصيل "صقور الشام" الموالي لتركيا، بقطع أكثر من 400 شجرة زيتون من أحد البساتين الزراعية في قرية "قزلباش" التابعة لناحية بلبل في ريف عفرين شمال غرب حلب.