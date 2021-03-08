أين الحقيقة؟.. كواليس أزمة «زيزو» وانتقاله إلى الأهلي

شهدت الساعات الماضية، أزمة كبير بين جماهير القلعة للبيضاء وأحمد السيد الشهير بـ" زيزو" ، بسبب إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي وهو المنافس الأول للزمالك.





البداية من أكثر من شهر، عندما تحدث والد أحمد زيزو مع أحدى الإعلاميين عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ، وكشف أن ابنه تفاوض بالفعل مع مسئولي الأهلي.





جماهير الزمالك شنت هجوم حاد على زيزو ووالده، وطالبت إدارة الزمالك بتجميد اللاعب وتحويله للتحقيق، لعدم احترامه تعاقده مع كيان كبير مثل الزمالك.





فكان الحل الوحيد لأحمد سيد " زيزو" نشر توضيح عبر خاصية " استوري" بموقع تبادل الصور "انستجرام" ، ووجه حديثه لجماهير الزمالك أن والده تحدث دون الرجوع له، وبالفعل قام بمعاتبته واعتذر لجماهير القلعة البيضاء.





وتوقفت جماهير الزمالك عن مهاجمه اللاعب وبدء زيزو يركز في مران الفريق ويشارك بشكل أساسي، وانتهى موضوع رحيل زيزو عن القلعة البيضاء.





وتمر الأيام ليكتشف الجميع أن الموضوع تم غلقه بشكل مؤقت، ليصرح مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن أحمد زيزو عقد جلسه مع مسئولي الاهلي في حوضر والده واستلم مقدم التعاقد تمهيداً للانتقال للمارد الأحمر.





جماهير الزمالك هاجمت " زيزو" مجدداً وفتحت النار على اللاعب بارسال رسائل له عبر حسابه الشخصي، ليستخدم زيزو نفس الأسلوب بالنشر عبر خاصية "استوري" بموقع "انستجرام"، بأن كل ما نُشر عنه برحيل للأهلي غير صحيح، واللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك.





وأكد زيزو أنه لم يطلب تعديل عقده مع الزمالك، ونصح جماهير الزمالك بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً استمراره داخل صفوف القلعة البيضاء وانه لاعب محترف يحترم العقود.





في النهاية هل تنتهي أزمة " زيزو" مع جماهير الزمالك، أم يكون الأمر بشكل مؤقت ويتفاجئ الجميع بانضمامه للأهلي؟...



