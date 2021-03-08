جمال سليمان يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل "الطاووس" للعرض بالموسم الرمضاني







أطلقت الصفحة الرسمية للمخرج رؤوف عبد العزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "الطاووس" للعرض بالموسم الرمضاني القادم.





وتصدر النجم جمال سليمان البوستر الرسمي للعمل رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف.



المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.