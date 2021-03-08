ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من مارس





ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها لشهر فبراير الماضي.





ووفقا للبيانات التي اعلنت، اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90، سعرا بلغ 595.4 دولار للطن، مقارنة مع سعره في شهر فبراير الماضي والذي بلغ 563.4 ، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7بالمئة، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 ، من 579.4 دولار للطن، إلى 611.6 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 5.6بالمئة.





كما ارتفع سعر الديزل من 500.2 دولار للطن، الى 519.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 513.9 دولار للطن الى 532.7 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7بالمئة.





من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الاول من الشهر الحالي الى 373.6 دولار للطن، مقابل 359.8 دولار في شهر فبراير الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8بالمئة.





وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر مارسإلى 602.5 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر فبراير الماضي والذي بلغ 590 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1بالمئة .





وكان سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي قد بلغ 66.1 دولار للبرميل، مقابل 62.2 دولار تم تسجيله في شهر فبراير الماضي.