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عاجل.. انطلاق جلسة التصويت لمجلس النواب الليبي في سرت

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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انطلقت اليوم الاثنين في مدينة سرت الليبية جلسة التصويت لمجلس النواب بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

 

وأكد المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، أن الجلسة تجري بمشاركة 132 مشرعا من أصل 200 برئاسة رئيس البرلمان، عيقلة صالح، موضحا أن إقرار منح الثقة لحكومة الدبيبة يتطلب دعما من قبل 120 نائبا.

 

وستناقش الجلسة، فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي.

 

وفي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة قبل 21 مارس سيتم نقل هذا الموضوع لنظر منتدى الحوار السياسي الليبي.

 

وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب: "بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام".

 

ودعا المشرعين إلى "تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021".

 

بدوره، طالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب بشقيه من طرابلس وطبرق، بعدم تفويت فرصة التوحد في مدينة عبر منح الثقة لحكومته التي تتكون من 27 وزيرا و6 وزراء دولة ونائبين 2 لرئيس الوزراء.

 

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة: "أناشد أعضاء مجلس النواب، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة".

 

وطالب بـ"عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".

 

وانتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة رئيسا للحكومة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

 

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

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ليبيا سرت حكومة وحده وطنية

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