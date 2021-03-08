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صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:25 م
الفجر الرياضي
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تعرض الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لصدمة قوية بعد أن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن انتكاسة جديدة في ملف إصابة لاعب الفريق كريم وليد "نيدفيد".
وقال مدير الكرة في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن نيدفيد تعرض للإصابة برشح في الركبة خلال الأيام الماضية وهو ما يعطل عودته للتدريبات الجماعية.
وأكد مجلس الأهلي، أنه لن يتخلى عن نيدفيد بعد الإصابة التي امتدت لفترة طويلة يؤكد حرص النادي على مصلحة أبنائه وعدم تقصيره في علاج أي لاعب.
يذكر أن آخر مباراة لنيدفيد مع الأهلي أمام مصر المقاصة يوم 10 أبريل 2019 بالدوري المصري، وتعرض خلالها لإصابة قوية في ركبته وخضع لجراحة بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة ثم أجرى اللاعب جراحة جديدة بعد وجود خطأ في الجراحة الأولى.
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