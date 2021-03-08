صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة نجم الفريق

تعرض الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لصدمة قوية بعد أن أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن انتكاسة جديدة في ملف إصابة لاعب الفريق كريم وليد "نيدفيد".





وقال مدير الكرة في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، إن نيدفيد تعرض للإصابة برشح في الركبة خلال الأيام الماضية وهو ما يعطل عودته للتدريبات الجماعية.





وأكد مجلس الأهلي، أنه لن يتخلى عن نيدفيد بعد الإصابة التي امتدت لفترة طويلة يؤكد حرص النادي على مصلحة أبنائه وعدم تقصيره في علاج أي لاعب.



