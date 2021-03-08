الغندور يفجرها: ثنائي أجنبي مرشح لخلافة باتشيكو في الزمالك

أكد الاعلامي خالد الغندور، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تتفاوض مع إسمين أجنبيين لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك في منصبه.

وتابع الغندور خلال تصريحات إذاعية:” هناك إسمين مرشحين لخلافة باتشيكو، والثنائي أجنبي، وإدارة بدأت في التحرك تمهيداً لرحيل البرتغالي”.

وأكمل:”الإداترة تتحدث أيضاً مع مدرب مصري للانضمام للجهاز المعاون”.

وواصل:”ربما يتغير كل شيء وتتراجع الإدارة عن رحيل باتشيكو وتقرر الابقاء عليه مديراً فنياً للزمالك”.

وكان الزمالك قد خسر أمام الترجي بثلاثية في ملعب رادس، بلقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.





ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.