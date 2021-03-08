بتروجت ينهي مغامرة كوكاكولا في كأس مصر





بذلك الفوز تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ 8 وودّع كوكاكولا البطولة .



أدار اللقاء الحكم طارق سامي عاونه مكرم جمال حكم مساعد ووليد عبداللطيف حكم مساعد وحكم رابع ميلود عطية.



حقق فريق بتروجت الفوز على نظيرة فريق كوكاكولا بركلات الترجيح 4-3 عقب المباراة الماراثونية التي أقيمت اليوم بملعب السكة الحديد بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر وإنتهت بالتعادل السلبي.جاء تشكيل بتروجت مكون من : محمد أبوالنجا ، سامح إبراهيم ، محمود عماد ، عبدالرحمن جونديا ،رشاد المتولي ، خالد عبدالرازق، كريم لالا، إسلام عادل، محمود منصور،مصطفي معوض.محمد السيد خليل .بينما دخل كوكاكولا اللقاء بضم: محمد علي ميلا،أحمد عبدالمنعم ،كريم صلاح ، كريم عرفات، سيرجي إيريك،جون إيفري، حسام زين العابدين ، محمد أحمد، محمد علاء لالا، محمد يسري ،حسام عبدالواحد .