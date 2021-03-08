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بتروجت ينهي مغامرة كوكاكولا في كأس مصر
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 م
أميره هاشم
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حقق فريق بتروجت الفوز على نظيرة فريق كوكاكولا بركلات الترجيح 4-3 عقب المباراة الماراثونية التي أقيمت اليوم بملعب السكة الحديد بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر وإنتهت بالتعادل السلبي.
جاء تشكيل بتروجت مكون من : محمد أبوالنجا ، سامح إبراهيم ، محمود عماد ، عبدالرحمن جونديا ،رشاد المتولي ، خالد عبدالرازق، كريم لالا، إسلام عادل، محمود منصور،مصطفي معوض.محمد السيد خليل .
بينما دخل كوكاكولا اللقاء بضم: محمد علي ميلا،أحمد عبدالمنعم ،كريم صلاح ، كريم عرفات، سيرجي إيريك،جون إيفري، حسام زين العابدين ، محمد أحمد، محمد علاء لالا، محمد يسري ،حسام عبدالواحد .
بذلك الفوز تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ 8 وودّع كوكاكولا البطولة .
أدار اللقاء الحكم طارق سامي عاونه مكرم جمال حكم مساعد ووليد عبداللطيف حكم مساعد وحكم رابع ميلود عطية.
أدار اللقاء الحكم طارق سامي عاونه مكرم جمال حكم مساعد ووليد عبداللطيف حكم مساعد وحكم رابع ميلود عطية.
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