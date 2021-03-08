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بتروجت ينهي مغامرة كوكاكولا في كأس مصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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حقق فريق بتروجت الفوز على نظيرة فريق كوكاكولا بركلات الترجيح 4-3 عقب المباراة الماراثونية التي أقيمت اليوم بملعب السكة الحديد بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر وإنتهت بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل بتروجت مكون من : محمد أبوالنجا ، سامح إبراهيم ، محمود عماد ، عبدالرحمن جونديا ،رشاد المتولي ، خالد عبدالرازق، كريم لالا، إسلام عادل، محمود منصور،مصطفي معوض.محمد السيد خليل .

بينما دخل كوكاكولا اللقاء بضم: محمد علي ميلا،أحمد عبدالمنعم ،كريم صلاح ، كريم عرفات، سيرجي إيريك،جون إيفري، حسام زين العابدين ، محمد أحمد، محمد علاء لالا، محمد يسري ،حسام عبدالواحد .

بذلك الفوز تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ 8 وودّع كوكاكولا البطولة .

أدار اللقاء الحكم طارق سامي عاونه مكرم جمال حكم مساعد ووليد عبداللطيف حكم مساعد وحكم رابع ميلود عطية.

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