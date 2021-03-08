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نائب رئيس عين شمس: الإقبال على وحدة المعنفات بالجامعة متزايد (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن وحدة التعامل مع المعنفات التي تم افتتاحها بجامعة عين شمس، جاء وفقا لاتفاقية الجامعة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمرأة عام 2015 وتم إنشاء أول وحدة لمواجهة العنف والتحرش داخل جامعة مصرية.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الوحدة تهدف لمنع العنف وتوعية الطلاب داخل الجامعة من خلال عقد ندوات توعوية وهناك مكان مفتوح لاستضافة أي طالبة أو سيدة من جامعة عين شمس تتعرض للعنف.

وتابع، أنه في البداية كانت الفتيات تأتي على استحياء بينما الآن أصبح الإقبال متزايد للاستفسار عن بعض الأمور حتى لو لم تكن معنفة، مشيرة إلى أن هذا النشاط تطور وتم إنشاء وحدة للمرأة الآمنة لعلاج أي تداعيات نفسية أو جسدية للمرأة المعنفة بمستشفيات جامعة عين شمس.

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