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وزير الزراعة يبحث تنمية الثروة السمكية ومشروع الري الحديث بالوادي الجديد

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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إجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات وزارة الزراعة

بحثا القصير والزملوط تنمية الثروة السمكية في محافظة الوادي الجديد على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقا لمواصفات وطبيعة المياه.

بحثا الوزير والمحافظ أيضا اخر مستجدات منظومة تحديث الري حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة من المرحلة الأولى لتطوير الري تبلغ 205 ألف فدان كما بحثا أيضا سبل دعم مشروع احياء صناعة الحرير الطبيعي.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد عقدت برتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة أشجار التوت وإحياء صناعة الحرير الطبيعي والاستفادة من إمكانيات المحافظة في هذا المجال

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محافظة الوادي الجديد الثروة السمكية الاستزراع السمكي فى الوادي الجديد

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