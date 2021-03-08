بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز النائب يوسف السيد عامر برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب محمد أبو الخير، ونادر هندي بمقعدى الوكالة، بينما فازت النائبة خضرة سالم بأمانة السر.



وفيما يلي تستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.



وتختص اللجنة بما يأتى:



- الشئون الدينية.



- المساجد ودور العبادة.



- ‏الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.



- ‏التعليم الأزهرى.



- ‏السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.



- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.