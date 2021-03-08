Advertisements
"هيونداي توسان" الـ SUV تقدم أداء جيد في اختبار المناورة (فيديو)
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:14 م
Advertisements
قدمت سيارة "هيونداي توسان" الـSUV الصغيرة أداءًا جيدًا في اختبار المناورة، حيث يظهر الفيديو رشاقة السيارة الصغيرة.
وفي الاختبار الأول حاول سائق توسان إجراء المناورة بسرعة 76 كم/س ولكنه صدم بعض المخاريط، بعد العديد من المحاولات كانت أفضل محاولة ناجحة للسيارة لإجراء المناورة دون صدم أي مخروط هي 71 كم/س والذي يعتبر مناسباً إلى حد ما مع التذكير بأن بعض سيارات SUV المنافسة حققت أرقام أفضل.
ويشار إلى أن اختبار السيارة عند سرعة 78 كم/س كان جيدًا، حيث نجحت السيارة بالخروج عن المسار الأصلي بثبات دون صدم أي مخروط ولكن دون العودة إلى المسار الأساسي، بالطبع لا تعد هذه مناورة ناجحة في الاختبار.
Advertisements