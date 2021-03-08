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"هيونداي توسان" الـ SUV تقدم أداء جيد في اختبار المناورة (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:14 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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قدمت سيارة "هيونداي توسان" الـSUV الصغيرة أداءًا جيدًا في اختبار المناورة، حيث يظهر الفيديو رشاقة السيارة الصغيرة.

وفي الاختبار الأول حاول سائق توسان إجراء المناورة بسرعة  76 كم/س ولكنه صدم بعض المخاريط، بعد العديد من المحاولات كانت أفضل محاولة ناجحة للسيارة لإجراء المناورة دون صدم أي مخروط هي 71 كم/س والذي يعتبر مناسباً إلى حد ما مع التذكير بأن بعض سيارات SUV المنافسة حققت أرقام أفضل.

ويشار إلى أن اختبار السيارة عند سرعة 78 كم/س كان جيدًا، حيث نجحت السيارة بالخروج عن المسار الأصلي بثبات دون صدم أي مخروط ولكن دون العودة إلى المسار الأساسي، بالطبع لا تعد هذه مناورة ناجحة في الاختبار.

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