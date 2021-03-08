بيراميدز يسمح لنكانا بالتدريب في ملعب الدفاع الفرعي

سمحت إدارة نادي بيراميدز لفريق نكانا الزامبي بخوض المران الأول في القاهرة، على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي والمخصص لتدريبات فريق بيراميدز، في إطار الدعم والتعاون مع الضيوف قبل المباراة المقررة في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص نادي بيراميدز على الترحيب ببعثة الفريق الزامبي في القاهرة والموافقة على خوض المران الأول بملعب النادي وتوفير كافة متطلبات بعثة الضيوف والتي وجهت الشكر لمسئولي بيراميدز على حسن الاستقبال والضيافة مع وعد بالمعاملة بالمثل في مباراة الإياب بمدينة كيتوي في زامبيا، وذلك في حضور مراقب المباراة والمنسق العام، حيث تفقدا الملعب الرئيس للاطمئنان على جاهزيته للقاء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الزامبي مرانه الأخير في السادسة من مساء غد على استاد الدفاع الجوي الرئيسي على أن يسبقه مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني وقائد الفريق.