عضو بـ "الشيوخ" : المرأة المصرية شريك رئيسي في بناء الوطن



قال النائب عمرو نبيل حامد، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يحتفل سنويًا بالمرأة وجعل يوم ٨ مارس من كل عام يوم العالمي للمرأة تقديرًا لها ولمواقفها المشرفة ونضالها العظيم وانجازاتها فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها من مجالات الحياة.



وأضاف "حامد" أن إنجازات المرأة المصرية تأتي في المقدمة لدورها العظيم فى بناء الأسرة المصرية والحفاظ عليها فهى أساس الأسرة المصرية بل تعتبر شريك رئيسى فى بناء الوطن ويشهد على ذلك التاريخ، فنضالها ممتد منذ فجر التاريخ حين كانت ملكة تحكم إمبراطورية عظيمة أو كانت داعم لملوك الفراعنة فى مواجهة الأعداء والمعتدين.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلًا "فهي الأم "إياح حتب" التي تحشد الجيوش لحرب الهكسوس وهي الزوجة "نفرتيتي" التي تساعد زوجها في ثورته الدينية والفكرية، وهي الملكة "حتشبسوت" التي تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي بين بلدها وجيرانها، مرورا بدورها فى مرحلة التحرر على مر العصور فكانت شريكًا أساسيًا في ثورات التحرير والاستقلال.



وأوضح، أن أحداث ثورة ١٩١٩ سجلت نضال المرأة المصرية فكانت لحظة فاصلة في التاريخ المصري المعاصر لما أنجزته من تحولات فى الواقع السياسي والاجتماعي، حيث اقتحمت المرأة الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، وظهر الكثير من المناضلات أمثال هدى شعراوي وصفية زغلول، وشهد عصرنا الحالى على المعدن الأصيل للمرأة المصرية وانتمائها الشديد لوطنها فرأينا دورها فى ثورة ٣٠ يونيو مقدمة أروع الأمثلة فى تحمل المسئولية والفداء فقدمت أبناءها شهداء لحماية الوطن والشعب المصرى.



واستطرد عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة لامتلاكها الجدارة والقدرة على صناعة السياسات واتخاذ القرارات فنالت ثقة القيادة السياسية فى تمكينها لتولى المناصب القيادية فنجد أن ٢٥% من الوزراء سيدات تم تكليفهن بحقائب وزارية مهمة أخريات للعمل كمحافظين ونواب محافظين وقاضيات، بالإضافة إلى اقتحامها كافة المجالات والوظائف المهمة، كما حصلت المرأة المصرية على ٢٧% من مقاعد مجلس النواب وفي مشهد غير مسبوق رأيناها مؤخرا وكيلا لمجلس الشيوخ ورئيس للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.



وأكد النائب، أنه لم يقتصر دور المرأة المصرية محليًا بل امتد لتشغل مناصب دولية رافعه اسم مصر عاليًا، فعلى سبيل المثال تولى الدكتورة غادة والى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، مما يدل على كفاءة وقدرة المرأة المصرية على المنافسة عالميا، كما نجحت سيدات مصر في حفر اسمائهن فى مجال الرياضة العالمية لحصولهن على المراكز الأولى فى الالعاب الرياضية أمثال فريدة عثمان في السباحة ونور الشربيني ورنيم الوليلي فى اسكواش وغيرهن فى الألعاب الأخرى.

