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منتج "حلوة الدنيا سكر": المخرج خالد الحلفاوي تميمة نجاح أي عمل

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حقق مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، نجاح كبير وردود أفعال إيجابية كثيرة والذي تقوم ببطولته هنا الزاهد، ويعرض على شاشة قنوات "dmc" و"dmc دراما" ومنصة "watch it" بالتزامن.

وفي تصريحات صحفية تحدث المنتج كريم أبوذكري عن العمل مؤكدا أنه كان يراهن على هنا الزاهد في أولى بطولاتها المطلقة، مؤكدا أن العمل يضم جميع عناصر النجاح، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق مردود إيجابي فور عرض حكايات المسلسل.


وأضاف أبوذكري ان وجود مخرج لديه رؤية فنية وخبرة مثل خالد الحلفاوي اضاف كثيرا لنجاح المسلسل، وقال : "من الجميل إن ربنا يكرمك بحليف زي المايسترو المخرج ابن الاصول خالد الحلفاوي، رجل فاهم و نقي و متعاون وخلوق، ربنا يديم المحبة و التعاون دايماً ان شاء الله".


وقال : نجحت مع خالد الحلفاوي من قبل فى مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين، والحمدلله كررنا النجاح في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وسنتعاون معا في أعمال أخرى لتكرار هذا النجاح لأنه تميمة نجاح لأي عمل من إخراجه.


يذكر أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من ٨ حكايات منفصلة كل منهم ٥ حلقات، ويشارك هنا الزاهد في بطولة كل حكاية أبطال مختلفين، ويعرض العمل حاليا وهو من نوعية الدراما الطويلة ٤٠ حلقة، ومن أبرز الأبطال المشاركين في العمل محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان، ونجوم آخرين.

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