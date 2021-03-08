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الدكتورة السرحاني: المرأة السعودية حققت الإنجازات في المحافل العالمية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نوهت عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا رئيسة لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف الدكتورة وفاء فاهد السرحاني بالدور الكبير الذي تمثله المرأة في مجتمعنا الحديث، والذي تتسابق إنجازاته على المستويين المحلي والعالمي بمشاركة بنات الوطن الغالي.

وأضافت أن تمكين المرأة السعودية مؤشر جلي لثقة القيادة الرشيدة بها والإيمان بكفاءتها كونها أحد أهم مقومات المجتمع وموارد قوته التي ركزت عليها رؤية 2030 .

فقد حققت المرأة الإنجازات في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الثالث، وصاغتها بتميز واقتدار وكان لها حضور فاعل في عدد من المحافل العالمية العلمية والسياسية والاقتصادية وغيرها، حيث تحظى المرأة باهتمام بالغ من خلال برامج التمكين والتدريب والتوجيه لاستثمار إمكاناتها لدعم مشاركتها في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة ومشاركتها كصانعة قرار وفقا لرؤية وطني الطموحة 2030.

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يوم المرأة العالمي السعودية الدكتورة السرحاني

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