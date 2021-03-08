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لابورتا يختار أعضاء مجلس إدارة برشلونة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا اختار أعضاء مجلس إدارته وذلك بعد أن حسم انتخابات برشلونة الإسباني وأصبح رئيساً للنادي الكتالوني مرة أخرى.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ماتيو أليماني سيكون المدير التنفيذي لبرشلونة وجوردي كرويف نجل الأسطورة يوهان كرويف هو المدير الرياضي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خاومي جيرو سيتواجد في منصب نائب الرئيس الاقتصادي و سيكون خوسيه أليسانكو مسئولاً عن كرة القدم الشعبية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه غير معروف حتى الآن إذا كان بعض النجوم السابقين للبارسا سيتواجدوا في الإدارة أما لا وخاصة كارليس بويول وريفالدو وديكو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فيكتور فالديس من المزتوقع أن يكون المسئول العام عن تدريب حراس المرمى في أكاديمية لا ماسيا التابعة للبلوجرانا.

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