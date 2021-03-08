اتفاق للربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان

وقعت قبرص واليونان وإسرائيل، اليوم الإثنين، اتفاقاً مبدئياً لمد أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء سيقطع قاع البحر المتوسط بتكلفة حوالي 900 مليون دولار ويربط الشبكات الكهربائية للدول الثلاث.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن "المشروع سيوفر مصدراً احتياطياً للكهرباء في أوقات الطوارئ".

وكان شتاينتز يتحدث من نيقوسيا التي زارها لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيريه اليوناني والقبرصي.

وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، إن المشروع "خطوة حاسمة على طريق إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل".

وأفادت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن قدرة الكابل ستكون بين ألف وألفي ميغاوات ومن المتوقع إتمامه في 2024.

وقالت إنه "سيكون الأطول والأعمق لنقل الكهرباء تحت مياه البحر، بطول حوالي 1500 كيلومتر وعمق يصل إلى 2700 متر.

وقالت بيليدس، واصفة المشروع بأنه "طريق سريع بقدرة 2000 ميغاوات"، إن "من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى في عام 2025".

وسيغطي المشروع 3 قطاعات من البحر المتوسط حوالي 310 كيلومترات بين إسرائيل وقبرص وحوالي 900 كيلومتر بين قبرص وجزيرة كريت وحوالي 310 كيلومترات إضافية بين جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان.

بدأ مشغل شبكة الطاقة اليونانية "آي.بي.تي.أو" في بناء القطاع الذي يغطي جزيرة كريت والبر الرئيسي، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2023.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الكابل الكهربائي "مشروعاً له فائدة مشتركة"، وعبًر عن استعداده للمساهمة في تمويله.