تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل إلى دور الـ8 بدور أبطال إفريقيا

دخل فريق الأهلي دائرة الحسابات المعقدة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لحجز بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة القارية، وذلك بعد تعادله المفاجئ مع فريق فيتا كلوب الكونغولي 2-2 في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.





الأهلي يحتل المركز الثالث في مجموعته الإفريقية بالموسم الحالي برصيد 3 نقاط متساويًا مع فريق فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني الترتيب برصيد نقطة وحيدة.





ويتبقى لفريق الأهلي 3 مباريات في المجموعة الأولى، حيث يحل ضيفا على فيتا كلوب في الجولة الرابعة يوم 16 مارس الجاري، بينما يواجه فريق المريخ السوداني بالجولة الخامسة، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة فريق سيمبا التنزاني.





فرص الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال





فوز الأهلي في مبارياته الثلاث المتبقية في دور المجموعات يصعد بالفريق الأحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة، دون انتظار باق نتائج المجموعة.





بينما فوز الأهلي على فيتا كلوب والمريخ السوداني، والتعادل في مباراته الثالثة مع سيمبا التنزاني، وحصوله على 7 نقاط، سوف يرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويضمن الصعود للدور ربع النهائي للبطولة.





كما يمكن للأهلي التأهل حال حصوله على 6 نقاط من فوزين على المريخ السوداني، وفيتا كلوب، والخسارة من سيمبا التنزاني، وحال تساويه مع بطل الكونغو سوف يصعد هل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.



