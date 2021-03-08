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فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية: "ادعوا لي"

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طلبت الفنانة فيفي عبده من جمهورها الدعاء لها بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".


حيث نشرت فيفي عبده، مقطع فيديو وقالت فيه: "يا مساء الفل من مصر أم الدنيا قولت اعملكم مفاجأة، وحشتوني جدا وأنا أكيد وحشتكم، وإن شاء الله هبقى كويسة وأطلع لكم قريب، قولوا يارب، وبحبكوا أوي".

في سياق متصل، تعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية، اضطرتها لعدم الخروج من المنزل، إلا أنها ظهرت في الفيديو لكي تطمئن جمهورها بشفائها في القريب العاجل.

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