99 % من الطلاب أدوا الاختبار.. مشاهد من امتحان التاريخ والكيمياء لأولى ثانوي

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد من امتحان مادتى التاريخ والكيمياء، وإحصائيات الحضور، ونسبة الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحانات.







كما أدى الطلبة والطالبات امتحانى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 3 مارس، فى ثالث أيام امتحانات نصف العام، واليوم الإثنين أدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى امتحان مادتى التاريخ والكيمياء، للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2020 - 2021.

أدى، اليوم الإثنين، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى، اختبار مادتى التاريخ والكيمياء، إلكترونيا، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى انطلقت يوم السبت الماضى، بمختلف مدارس الجمهورية، بعدما تم تأجيلها إلى ما بعد إجازة نصف العام، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعملا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتفادى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ولتجنيب الطلبة والمعلمين وجميع أطراف العملية التعليمية والامتحانات خطر الإصابة بفيروس كورونا.أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن عقد امتحان الفصل الدراسى الأول لمادتى التاريخ والكيمياء، للصف الأول الثانوى، إلكترونيا من خلال لجان بالمدارس، اليوم الإثنين.وقالت الوزارة إن 654 ألفا، و261 طالبا وطالبة حضروا لأداء الامتحان، موضحة أن 648 ألفا، و507 طلاب وطالبات منهم تمكنوا من أداء امتحان مادة التاريخ بنجاح، بنسبة 99.13%، بينما أدى 648 ألفا، و801 طالبا وطالبة امتحان مادة الكيمياء بنجاح، بنسبة 99.15%.كما أدى 29 ألفا، و701 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل، دمج، دولى) الامتحان ورقيًا، من إجمالى 30 ألفا، و768 طالبا وطالبة، بنسبة حضور بلغت 96.5%.وأدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى امتحانات نصف العام، فى مادتى اللغة العربية والأحياء، يوم السبت 27 فبرايرالماضى، فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأولى، وفى يوم الإثنين 1 مارس الحالى، أدى الطلبة والطالبات امتحانى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، فى ثانى أيام امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوى.