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أتلتيكو مدريد يبدأ التحضير لمباراة الإنفراد بالقمة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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يواصل فريق أتلتيكو مدريد، تحضيراته لخوض مباراته المؤجلة مع أتلتيك بيلباو، بعد غد الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، دون مشاركة خوسيه ماريا خيمينيز وهيكتور هيريرا.

ويواصل المدافع خيمينيز، الذي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق، تعافيه من إصابته العضلية، في حين غاب هيريرا عن مباراة الأمس أمام ريال مدريد لأسباب شخصية.

ولم يشارك هيكتور هيريرا في المران الجماعي، ويبدو أن مشاركته في مباراة الأربعاء محل شك.

وخاض المران على أرض الملعب، بدلاء الديربي فقط، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقاد المدرب دييجو سيميوني، المران الصباحي الذي شارك فيه موسى ديمبلي وجواو فيليكس وجيفري كوندوجبيا وفيكتور ماتشين ورينان لودي وساؤول ولوكاس توريرا وفرساليكو، بالإضافة إلى حراس المرمى إيفو جربيتش وميجل سان رومان.

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