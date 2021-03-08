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بريطانيا.. عنصرية برعاية ملكية (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري زوجة الأمير البريطاني هاري ميجان ماركل تكشف عن وقائع صادمة اللقاء أثار الجدل عالميا.

 

وأثارت ميجان الجدل بسبب ما ذكرته خلال اللقاء حول اتهامات  وجهتها للعائلة المالكة  بالعنصرية والكذب، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وسلط اللقاء الضوء على أوضاع  حقوق الإنسان والتسامح في المجتمع البريطاني ويطرح تساؤلا عن أوضاع حقوق الإنسان ونبذ العنصرية وحرية الأفراد في بريطانيا.

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هاري ميجان مركل مداد نيوز

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