إحالة العاملين بمركز شباب بالقليوبية للتحقيق 

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركز شباب الصفا التابع لإدارة شباب طوخ للتحقيق، وذلك لغلق المركز في أوقات العمل الرسمية أثناء متابعة الصبروط لبعض مراكز الشباب بطوخ.



كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العاملين المتغيبين في أوقات العمل الرسمية وتقصيرهم في أداء المهام المنوطه بهم.



وأكد الصبروط، على اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمتابعات الدورية لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى زيادة حالة الانضباط والالتزام بمراكز الشباب لتقديم خدمات أفضل للنشئ والشباب في شتى المجالات.

