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انطلاق مركز لقاحات ” كورونا ” عبر العيادات المتنقلة بتبوك

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
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انطلاق مركز لقاحات ” كورونا ” عبر العيادات المتنقلة بتبوك

تنطلق مساء اليوم مركز لقاحات كورونا المتنقل وذلك بمنتزه الامير فهد بن سلطان ( الممشى ) بمنطقة تبوك.وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك الاستاذ هاني المطيري أن العربة الخاصة بلقاح كرونا جُهزت بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد من المستفيدين بطريقة منظمة، ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية .وأضاف متحدث صحة تبوك أن مواعيد العيادة المتنقلة مدرجه على تطبيق “صحتى ” حيث يبدأ عمل العيادة من الساعة الرابعة مساءاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً ونصح المطيري المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد وذلك عبر تطبيق “صحتى” الذي أعلنت عنه وزارة الصحة.

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