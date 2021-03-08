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الأقصر تناقش " التخلص الآمن لمخلفات الأقصر"

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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ناقشت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، سبل تفعيل مساهمة مشروع دعم مرونة التغيرات المناخية والأمن الغذائي للتخلص الأمن من مخلفات القصب.

و التقى محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر بكل من دكتور خالد شاتيلا مدير وحدة دعم صغار المزارعين ببرنامج الأغذية العالمي والمهندس ريمون اسحق منسق ميدانى ببرنامج الأغذية العالمى والمهندس عماد عبد الله مدير مشروع تعزيز المرونة بحضور دكتورة امل اسماعيل سعد وكيل وزارة الزراعة ودكتور رمضان صديق احمد مدير عام شؤون البيئة.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل مساهمة مشروع دعم مرونة التغيرات المناخية والأمن الغذائي للتخلص الأمن من المخلفات الزراعية " سفير القصب" بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدنى بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لبحث سبل التخلص الامن من المخلفات الزراعية بما يتوافق مع الشروط البيئية.

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