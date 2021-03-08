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استدعاء ثنائى الاتحاد السكندرى للمنتخب الجاميكى

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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تلقى نادى الاتحاد السكندرى خطابا رسمياً من الاتحاد الجاميكى لكرة القدم يطلب خلاله انضمام المدافع الجاميكى داميون لوى ومواطنة المهاجم روماريو لمنتخب بلادهم. 

ومن المنتظر أن يخوض الثنائى الجاميكى لوى وروماريو مباراة ودية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 مارس الحالى بالإضافة إلى مباراة أخرى لم يتحدد طرفها حتى الآن. 

والجدير بالذكر أن ثنائى لاعبى الاتحاد الجاميكيين انضما لزعيم الثغر مع بداية الموسم الحالى .

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