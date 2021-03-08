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"العيار اللي ميصبش يدوش".. 5 زملكاوية طاردتهم شائعات الانتقال إلى الأهلي (تقرير)

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:18 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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طاردت الشائعات عدد من نجوم الزمالك الحاليين بخصوص اقترابهم من الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب المشاكل أو المستحقات أو غموض موقفهم بشأن التجديد للفريق الزملكاوي، وسرعان ما خرج هؤلاء اللاعبين لنفي تلك الأنباء.

رغم أن انتشار مثل هذه الشائعات أمر معتاد في كرة القدم مع وجود أزمات أو مشاكل أو اقتراب سوق الانتقالات، خاصة إذا كانت هذه الأنباء ترتبط بنجوم كبار، إلى أنها تؤثر أحيانًا على مستوى اللاعبين بشكل سلبي وتفقدهم تركيزهم خلال المشاركة في التدريبات أو المباريات مع فريقهم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 5 نجوم من الزمالك طاردتهم أنباء الانتقال إلى الأهلي مؤخرًا:-

1- فرجاني ساسي

مع استمرار غموض موقف فرجاني ساسي مع الزمالك وعدم تجديد عقده حتى الآن خرجت أنباء تؤكد مفاوضات الأهلي مع اللاعب لضمه لصفوف القلعة الحمراء الصيف المقبل، لكن النجم التونسي وإدارة الزمالك أكدوا عدم صحة تلك الأنباء، كما نفى مسئولي الأهلي المفاوضات مع اللاعب أيضًا.

2- مصطفى محمد

قبل احترافه في جالاتا سراي التركي خرجت أنباء قوية عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك عبر احترافه في أحد الأندية الأوروبية فترة قصيرة ثم عودته للقلعة الحمراء، ولكن اللاعب نفى تلك الأنباء تمامًا وفي النهاية انتقل اللاعب للدوري التركي.

3- أشرف بنشرقي

لم يسلم المغربي بنشرقي من أنباء توقيعه للأهلي، حيث انتشرت أخبار قوية في ديسمبر الماضي عن دخول مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع اللاعب لضمه لصفوف الأهلي وأن الأخير رحب بذلك بعد خروج الزمالك خال الوفاض من جميع البطولات الموسم الماضي ولكن اللاعب نفى تلك الأنباء.

4- يوسف أوباما

انتشرت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات يوسف أوباما لاعب الزمالك، وأن محمود كهربا لاعب الأحمر يتوسط من أجل إقناع "أوباما" بالانتقال للقلعة الحمراء، ولكن نفى اللاعب تلك الأنباء ووقع عقدًا جديدًا مع الزمالك لينهي الجدل بشأن هذا الأمر.

5- أحمد سيد زيزو
أكد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق مفاوضات الأهلي مع والد أحمد سيد زيزو لضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء، وأن الأخير رحب بارتداء القميص الأحمر الموسم المقبل، لكن اللاعب نفى تمامًا تلك الأنباء وشن هجوم عنيف على "يونس" وأكد استمراره مع الزمالك.

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