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الحكومة: فض تشابكات مالية بقطاع البترول بنحو 13.5 مليار جنيه

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏

وأشار المهندس طارق الملا، إلى أن استراتيجية الدولة فى قطاع البترول تستهدف التوسع فى عمليات ‏التكرير، موضحًا أنه بنهاية عام 2023 سنشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الكبرى فى مجال التكرير، ‏وستكون جميعًا منتجاتنا مكررة فى مصر، من خلال معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مضيفًا أننا ‏نستورد المادة الخام، ونكررها فى مصر‎.‎
 
ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلي أنه يتم حاليًا التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لاسيما في ‏ضوء الدعم المقدم من جانب رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات، مضيفًا أنه أصبح المتوسط العادى للوزارة ‏هو توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سنويًا، مؤكدًا أنه في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، بالبدء في مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فإنه سيتم الوصول ‏إلي أماكن وقرى لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا‎.‎
 
وردًا على الجزء الخاص بفض التشابكات المالية، أشار وزير البترول إلى أنه ولأول مرة، تكون هناك خارطة ‏طريق لحل التشابكات المالية، مؤكدًا على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم ‏التوقيع على بروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال يهدف إلي فض تشابكات مالية بنحو 13.5 مليار جنيه، ‏وبموجبه تم إستلام عدد من قطع الأراضي، وجار البدء في التصرف فيها، منوهًا إلى أن الأمر ذاته يتم ‏إجراؤه مع وزارة الكهرباء‎.‎

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