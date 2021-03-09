الحكومة: 8 شركات مصرية لتصنيع عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس ‏الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير ‏البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ‏البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس حسام الدين عوض الله، رئيس رئيس لجنة الطاقة ‏والبيئة بمجلس النواب





وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التى ‏يتم عقدها باللجان النوعية بمجلس النواب، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل ‏المشتركة، بما يعزز أطر التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحقيقًا لمصلحة الوطن ‏والمواطنين‎. ‎

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، أن هذه الحكومة استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة في ملف فض التشابكات ‏المالية، وهذا لم يحدث سابقًا، لافتًا إلى أن مصر تشهد حاليًا التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ‏وبنهاية عام 2021 سيدخل لدينا أكثر من 7 آلاف ميجاوات، وأكثر من 8 آلاف ميجاوات بنهاية عام ‏‏2022 من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أننا مهتمون بهذا الملف، وتم قبل أيام توقيع بروتوكول مع إحدى ‏الشركات الكبرى لبدء الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج "الهيدروجين الأخضر" وتصديره من مصر‎.‎

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة فى إطار التعامل مع الفاقد، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى تقليل نسب ‏الفاقد بشركات نقل الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات ‏فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في شبكات التوزيع، سواء الفقد الفني، أو التجاري، ‏حيث بدأ الفقد الفني يشهد تحسنًا، أما الفقد التجاري وهي "الوصلات الخلسة" فيظل الجانب الأكبر، وهو ما ‏يتم بذل جهود واسعة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية‎.‎

وأضاف وزير الكهرباء أن الدولة تعمل أيضًا على تحويل العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع، أو عدادات ‏ذكية، ولدينا 7 أو 8 شركات مصرية لتصنيع العدادات حاليًا، وستفي باحتياجاتنا، ولكن التركيب هو الذي ‏يستغرق الوقت‎.‎

وأكد الوزير أنه تم بالفعل إصدار سعر تحفيزي للكهرباء التي يتم إنتاجها من تدوير المخلفات والقمامة، ‏وننتظر أي استثمار في هذا المجال لتشجيعه‎.‎



