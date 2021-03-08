سلسلة Reno5 الجديدة من OPPO.. تكنولوجيا الجيل الخامس مع أناقة التصميم وإبداع التصوير!





أعلنت شركة OPPO العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية عن إطلاق أحدث الهواتف الذكية من سلسلة OPPO Reno5 في مصر، حيث قدمت أحدث التقنيات المُبتكرة ودعم لأحدث شبكات الإتصال حيث تمثل هذه السلسة أول جهاز بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G من OPPO، حيث أنها تعرض التزامها بالتسويق التجاري لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G في المنطقة. كما أنها تتيح لمستخدميها من خلال هذه السلسلة أحدث تقنيات التصوير مع شحن سريع وشاشة عصرية.









أكدت السلسلة OPPO Reno5 التي تم الإعلان عنها خلال حدث إفتراضي على إيمان OPPO بـ "التكنولوجيا لخدمة البشرية"، حيث تتطلع OPPO إلى تمكين البشرية من العيش حياة مترابطة بشكل كامل في عالم مدعومًا بالتكنولوجيا. كما تشجع OPPO مستخدميها للانضمام لشعارها "حياتك في صورة" مع ابتكاراتها الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والتي تجذب العقول الإبداعية والجادة على حد سواء.









خبيرك الشخصي في تصوير الفيديو





تشتهر سلسلة Reno5 من OPPO بأحدث تقنيات التصوير، فهي مُزودة بتقنية AI Highlight Video مما جعلها الهواتف الذكية الأولى من نوعها التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن ظروف الإضاءة - سواء تقوم بالتصوير ليلًا أو نهارًا أو بإضاءة خلفية. كما تُساعد ميزة Ultra-Night Video و Live HDR على تحسين جودة الفيديو مما يضمن تألق الألوان الطبيعية بتفاصيل دقيقة في أي وقت من اليوم.





جرب ميزات التصوير المُتميزة في كلا الإصدارين، ومنها ميزة AI Scene Enhancement التي تُقدم صوراً عالية الجودة بإستخدام الذكاء الإصطناعي للتحكم في الألوان ودرجة تشبع الصورة والسطوع. كما يُساهم Image-Clear Engine في توفير إمكانية للمستخدمين بالتقاط لقطات لكل لحظة، سواء كانت ثابتة أو أثناء الحركة. في الإصدارين أيضًا تجد ميزة Dual-View Video والتي تُمكن صانعي المحتوى بأن يلتقطوا مقاطع الفيديو من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت.





يختبر هاتف OPPO Reno5 إبداعك من خلال ميزة AI Mixed Portrait الاستثنائية والتي توفر تأثيرات مُزدوجة للفنانين الذين يتطلعون إلى هذه التجربة.





أداء مُتطور في سلسلة OPPO Reno5





يمكن للاعبين الإستمتاع بوقت اللعب بدون انقطاع وبدون الحاجة إلى القلق بشأن اتصالهم بالشبكة أو عمر البطارية مع الأداء السريع في سلسلة Reno5 واستهلاك الطاقة المتوازن. في حين أن كلا الإصدارين يتضمنان معدل تحديث 90 هرتز، فإن خاصية 65W Super VOOC 2.0 في إصدار OPPO Reno5 5G تسمح لك بشحن البطارية بنسبة 100% خلال 35 دقيقة، مما يوفر لك واحدة من أسرع تقنيات الشحن المتاحة، اما عن بطارية OPPO Reno5 فيتم شحنها من خلال شاحن Flash Charge بقدرة 50 واط لشحن بطاريتك بالكامل في 48 دقيقة.





تساعد ميزة Smart Message Privacy في هاتف OPPO Reno5 في الحفاظ على ملفات العُملاء محمية وآمنة في من خلال التحكم في من يُمكنه رؤية شاشتهم. كما يسمح Smart Air Control أيضًا بتجربة أكثر تقدمًا من خلال تحديد إيماءات مُعينة للتنقل بين التطبيقات بسرعة وبسهولة.





تصميم خفيف أنيق وعملي





تتوفر سلسلة OPPO Reno5 بألوان ولمسات نهائية جريئة، تم تصميم كلا الإصدارين في سلسلة OPPO Reno5 ليكونا فائقين النحافة وأنيقين مع تصميم CMF. من خلال اللمسات النهائية الـ "Diamond Spectrum" أصبح يتغير لون هواتف سلسلة OPPO Reno5 وفقًا للزاوية التي تستقبل الضوء. يأتي OPPO Reno5 5G بلون Galactic Silver و Starry Black بينما يأتي Reno5 بلون Fantasy Silver و Starry Black.





تساهم سلسلة OPPO Reno5 في بقائك على إطلاع دائم باتصالاتك وعلاقاتك الخاصة من خلال إستخدام معالج Qualcomm Snapdragon 765G 5G بتقنية 7 نانومتر لإصدار Reno5 5G ومعالج Qualcomm Snapdragon TM 720G بتقنية 8 نانومتر لإصدار OPPO Reno5.





الهاتفان OPPO Reno5 5G و OPPO Reno5 – والذي يُشير إلى Reno5 4G - مُتاحان الآن في مصر بسعر 7990 جنيهاً مصرياً و 5990 جنيها مصرياً على التوالي، ويأتيان 8 جيجا رام وذاكرة 128 جيجا.



