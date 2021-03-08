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"الانضباط" تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، فرض 3 عقوبات على نادي العين بسبب أحداث مواجهة  نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق أنه تقرر تغريم نادي العين 10 آلاف ريال بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب في شوط المباراة الثاني من مباراة ضمك.

كما قررت تغريم بارتولوميو جاسنتو، لاعب العين، مبلغ 15 ألف ريال بسبب  السماح لأحد حاملي الكرة باقتناء القميص الخاص به، بينما تمت معاقبة زميله عبدالله الرشيدي بغرامة 1000 ريال بسبب امتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه.

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