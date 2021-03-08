موسيماني يجري تغييرات على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

يستعد نادى الأهلى لخوض مواجهة الإسماعيلى، يوم الأربعاء المقبل، فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لإجراء تغييرات، أولها عدم الاعتماد على خدمات المحترف الكونغولى والتر بواليا فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر ارتفاع فرص محمد شريف فى المشاركة بشكل أساسى خلال المرحلة المقبلة سواء فى الدورى أو دورى أبطال إفريقيا.

ورفض بيتسو موسيمانى الحديث مع والتر بواليا عقب مواجهة فيتا كلوب، لتجنب وضع ضغوط جديدة على اللاعب.