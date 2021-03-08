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لابورتا يرد بقوة على تهمة التحرش بفتاة قاصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
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علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على مقطع فيديو ظهر فيه رفقة إحدى المعجبات، وتم تداوله بشكل كبير، وسط اتهامات التحرش بقاصر.

وظهر لابورتا في الفيديو وهو يودع فتاة بعد التقاطه صورة معها، ويقول لها "عندما تبلغين الثامنة عشرة، اتصلي بي".

وقال لابورتا في تصريحات لراديو كتالونيا "في يوم المرأة العالمي، لا يتعين على أحد، أن يشرح لي ما هو مطلب المساواة بين الجنسين".

وأضاف "الفيديو مع الفتاة، الذي تم اقتطاعه من سياقه، ليبدو وكأنه شيء آخر".
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وأثارت كلمات لابورتا، الجدل بين رواد شبكات التواصل، حيث طالب المعجبة، أن تتصل به عندما تبلغ سن 18 عامًا، مما أحدث ضجة، لدرجة أن ماريا إيلينا فورت، التي ستكون إحدى نواب رئيس مجلس إدارة برشلونة، شرحت ما حدث.

وقالت إن امرأة طلبت من لابورتا، التقاط "صورة مع طفلتها"، وبمجرد التقاط الصورة طالبته بتوفير عمل لها، مما دفع لابورتا أن يقول لها "اتصلي بي عندما تكونين في الثامنة عشرة من عمرك".

وكان على بطلة الفيديو أن تقدم تفسيرات لاحقًا على موقع تويتر، حيث قالت "أنا الفتاة التي ظهرت في الفيديو مع لابورتا. "الطفلة" التي يبلغ عمرها 30 سنة. عمتي تناديني دائما بطفلة، وطالبته بصورة مع الطفلة. تحيا برشلونة".

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