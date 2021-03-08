عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

أقترب أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من الانتقال للنادي الأهلي بشكل رسمي، وكشفت تقارير صحفية بأن اللاعب وقع رسميا لصفوف القلعة الحمراء، في ظل وجود رغبة من جانب اللاعب في التواجد ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات صحفية: "ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن توقيعي للنادي الأهلي بشكل رسمي أمر لا أساس له من الصحة، مازال عقدي ساريا مع نادي طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة، ولا يحق لي التوقيع أو الخروج من النادي بدون موافقة إدارة النادي".





وتابع: "التواجد في النادي الأهلي حلمي بكل تأكيد، لكن في الوقت الحالي الأمر بالنسبة لما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية غير صحيح مطلقا".



