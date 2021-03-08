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ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:28 م
أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا
أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا
ميسون أبو الحسن
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قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن مستشفى الصحفيين ليس مشروعًا وهميًا، كما يدعي البعض، مؤكدًا أنه وصل إلى مراحل متقدمة خلال عضويته للمجلس سابقًا.
 

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن النقابة بدأت بالفعل التعاقد مع شركة إيطالية، والتي كانت ستمول المشروع، وشركة أخرى تديره، وذلك عن طريق بروتوكول تعاون ثلاثي يضم أيضًا شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، طرفًا ثالثًا في التوقيع، باعتبار أنها الجهة القادرة على إعطاء الشركة ملاءة مالية لدفع الأقساط والمستحقات.

وأكد "أبوالسعود" أن النقابة بدأت بالفعل مخاطبات مع وزارة الإنتاج الحربي، وبعد تقدمه بالاستقالة من مجلس النقابة، لم يتابع أحد تطورات المشروع، في وقت تعاقدت نقابة المحامين مع نفس الشركة، واستطاعت أن تبدأ في إنشاء 3 مستشفيات لها.

وحصلت "الفجـر" على المخاطبات التي كانت بين نقابة الصحفيين ووزارة الإنتاج الحربي حول مشروع إنشاء المستشفى، وبروتوكول التعاون الثلاثي.

وكان قد تقدم أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.

ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا
ننشر مخاطبات "الصحفيين" و"الإنتاج الحربي" حول إنشاء مستشفى النقابة.. وأبوالسعود: ليس مشروعًا وهميًا

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